Erneut gibt es in Schriesheim ein temporäres Impfzentrum mit mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises. Bereitgestellt werden für die Aktion in der Mehrzweckhalle 150 Impfdosen, wie eine Stadtsprecherin informiert. Die Erstimpfungen werden am Dienstag, 29. Juni, zwischen 10.15 und 14.30 Uhr stattfinden, der zweite Termin ist sechs Wochen später, am 10. August.

Für die Impfungen wird der Impfstoff der Firma Moderna zur Verfügung stehen. Das Angebot richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren, die in Schriesheim ihren Hauptwohnsitz haben, noch nicht geimpft sind und auch noch keinen keinen alternativen Termin in einem überörtlichen Impfzentrum oder in einer Arztpraxis vereinbart haben.

Telefonische Terminvergabe

Termine für die Impfungen können am Donnerstag, 17. Juni, sowie am Freitag, 18. Juni, von jeweils 9 bis 11.30 Uhr unter der Hotline 06203/602-444 vereinbart werden. Sobald die 150 Termine vergeben sind, werde dies über eine entsprechende Bandansage kommuniziert. Bei der Vergabe der ersten Impftermine im Juni werden automatisch Termine für die zweite Impfung im August vereinbart. Die Festsetzung dieser Zweittermine ist verpflichtend. Fur den Impftermin selbst müssen inklusive Nachbeobachtung etwa 45 Minuten eingeplant werden. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, der Impfpass (sofern vorhanden) und die Versichertenkarte. red