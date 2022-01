Tannenbaum fängt Feuer

Wegen eines Zimmerbrandes wurde die Feuerwehr Schriesheim am Mittwoch um 18.50 Uhr in den Hostackerweg nach Altenbach gerufen. Als die Abteilung Altenbach als erste an der Einsatzstelle eintraf, standen ein Weihnachtsbaum und das in seiner Nähe stehende Mobiliar in einem Wohnzimmer im zweiten Obergeschoss einer Doppelhaushälfte bereits in hellen Flammen. Bei den Löscharbeiten stieß die Feuerwehr in dem stark verrauchten Stockwerk auf drei Personen, die in Sicherheit gebracht wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mit Hilfe eines Hochleistungslüfters belüftet und mit einer Wärmebildkamera noch einmal überprüft. Nach knapp anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Der eingetretene Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Durch das beherzte Eingreifen der Bewohner und des Nachbarn hatte ein Übergreifen der Flammen und damit noch größerer Schaden verhindert werden können.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Von der Feuerwehr waren 13 Aktive und vier Fahrzeuge vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug an der Einsatzstelle. -tin

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2