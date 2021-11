Tankstellen-Räuber: Prozess ab Montag

Gleich mehrere Verbrechen werden einem jungen Mann in einem Verfahren vor der Großen Jugendkammer des Mannheimer Landgerichts vorgeworfen. Er ist wegen besonders schweren Raubes angeklagt. Zwischen April und Juni 2021 soll der damals 18-Jährige laut der Anklageschrift unter anderem eine Tankstelle und einen Supermarkt in Schriesheim überfallen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Landgericht in den Mannheimer Quadraten. © Angela Boll

Prozessauftakt ist am Montag, 29. November (9 Uhr), als Fortsetzungstermine sind der 2., 14. und der 16. Dezember (jeweils 9 Uhr) angesetzt (Verfahren 7 KLs 706 Js 17151/21).

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, dass er am späten Abend des 5. April in Schriesheim in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingedrungen sein soll. Dort habe er den Angestellten mit einem Messer bedroht und ihn damit gezwungen, die Kasse zu öffnen. Der Angeklagte soll anschließend 1085 Euro an Bargeld entnommen haben und danach geflüchtet sein. Eine damals sofort eingeleitete Großfahndung blieb erfolglos.

Rund einen Monat später, am 6. Mai, soll der damals als Heranwachsender geltende Mann in einem Schriesheimer Supermarkt einen Angestellten mit einem Messer bedroht und ihn gezwungen haben, die Kasse zu öffnen. Die Beute diesmal: 1405 Euro – und wiederum entkam der Angeklagte trotz einer Großfahndung unerkannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch zwei Wohnungseinbrüche werden dem heute 19-Jährigen zur Last gelegt: Am 2. Juni soll er laut Anklageschrift in Hirschberg das Fenster einer Wohnung aufgedrückt haben und eingestiegen sein. Dort habe er 200 Euro erbeutet sowie die Schlüssel zu einem Motorroller, auf dem er dann geflüchtet sei. Am Morgen des 11. Juni sei er mit einem zuvor entwendeten Schlüssel in eine weitere Wohnung eingedrungen, dort habe er einen kleinen Safe sowie Airpods (kleine Ohrkopfhörer) mitgehen lassen.

Außerdem wird dem Mann ein weiterer Einbruchdiebstahl in einem Hotel in Schriesheim Ende Juni zur Last gelegt, die Beute betrug dabei allerdings lediglich 30 Euro.

Im Juli festgenommen

Zuvor soll er am Nachmittag des 19. Juni versucht haben, einen Edelmetallhandel in Heidelberg zu überfallen. Er bedrohte laut Anklage einen Angestellten mit einem Messer. Als der Geschäftsinhaber hinzukam und erklärte, dass er bereits die Polizei verständigt habe, sei der Angeklagte geflüchtet.

Im Juli ist er bei einer Fahndung nach einem weiteren Übefallversuch auf ein Heidelberger Edelmetallgeschäft festgenommen worden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sei bekannt geworden, dass er für die beiden Überfälle in Schriesheim verantwortlich sei. Nach einem DNA-Abgleich hat der Angeklagte die Taten auch gestanden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3