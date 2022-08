Straßenbahn erfasst Frau

Schriesheim. Vermutlich eine Unachtsamkeit beim Überqueren der Gleise hat am Donnerstag in Schriesheim zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn geführt: Gegen 15.45 Uhr überquerte die Passantin an der Haltestelle Schriesheim Bahnhof die Fußgängerfurt und wurde dabei von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu.

Die Polizei sowie der Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Die verletzte Frau musste nach der medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. red