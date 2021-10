Strahlenburg Trail in Schriesheim mit mehr als 300 Anmeldungen

Schriesheim. Am Sonntag, 17. Oktober, fällt der Startschuss zum 7. Strahlenburg-Trail in Schriesheim. Zwei Läufe stehen den Sportlern zur Auswahl: Der 15,2 Kilometer lange „engelhorn sports King oft he Hill Race“ mit fast 600 Höhenmetern und der „DAK-Fitness-Trail“ über rund 6,7 Kilometer und knapp 300 Höhenmetern.

Die Onlineanmeldung ist bereits geschlossen, eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist aber möglich, wie der Veranstalter, die Marathon Mannheim Marketing Gesellschaft schreibt. Organisationspartner vor Ort ist der TV 1883 Schriesheim mit der Leichtathletik-Abteilung. Die Sportler erwartet laut Mitteilung „schönstes Panorama auf dem Weg zum Steinbruch“ und eine „Abwechslung aus läuferischer Anstrengung und den schönsten Ausblicken auf die Stadt Schriesheim.“ Mehr als 300 Teilnehmer hätten sich bereits angemeldet.

Der Startschuss für beide Läufe fällt um 11.30 Uhr. Ab 9 Uhr können die Startunterlagen abgeholt werden. Für das leibliche Wohl sorgt der Burggasthof der Strahlenburg, der auch für Wanderer und Spaziergänger geöffnet ist. An der weiträumig abgesperrten Strahlenburg stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Außer für Anwohner ist dieses Jahr auch erstmals die Strahlenberger Straße gesperrt, damit die Rettungswege frei bleiben. Der Veranstaltungsparkplatz ist der Festplatz in Schriesheim. Von dort sind es ca. 700 Meter zur Strahlenburg. Für Läufer und ihre Fans im Start- und Zielbereich gilt die 3G-Regel.

www.strahlenburgtrail.de.

