Sternsinger mit stolzer Bilanz

Spendenstand in der Verlängerung verdoppelt: Darüber freuen sich die Sternsinger in Schriesheim. Wie Sprecherin Patricia Nübel mitteilt, sind nach dem endgültigen Abschluss der Sammelaktion vor Ort rund 11 200 Euro zugunsten weltweiter Kinderhilfeprojekte zusammengekommen. Das ist mehr als doppelt so viel wie beim Abschlussgottesdienst am Dreikönigstag gezählt worden war (diese Redaktion berichtete). „Ein tolles Ergebnis, wenn es auch hinter dem der letzten Jahre weit zurückbleibt“, sagt Nübel. Die Kinder und Jugendlichen seien zu Recht stolz darüber.

Freude auch in Ladenburg: Mit mehr als 20 000 Euro wurde das Ergebnis seit dem Abschlussgottesdienst um 8000 Euro verbessert. Im Vorjahr waren es rund 17 200 Euro. „Wir sind froh und dankbar“, teilt Sprecher Christian Schadwinkel mit. Aufgrund der Pandemie hatte die Aktion knapp vier Wochen länger als geplant stattgefunden. pj

