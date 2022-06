Start in eine besondere Winzerwoche

Der Weinheimer Schlosshof ist hergerichtet – für die erste Weinheimer Winzerwoche, die dort am Mittwoch, 15. Juni, um 17.30 Uhr eröffnet wird. Es ist die erste Winzerwoche in diesem Rahmen und laut Mitteilung der Stadt überhaupt etwas Besonderes, weil die Winzergenossenschaften (WG) Schriesheim und Heppenheim vor etwa einem halben Jahr eine enge Kooperation angekündigt haben – und nun erstmals gemeinsam in Erscheinung treten.

Nach Angaben der Stadt ist das fast schon ein historisches Ereignis, denn seit der Trennung der Weinlage Bergstraße (Anfang der 1970er Jahre) haben sich die Badische und die Hessische Bergstraße eher als Konkurrenz begriffen.

Am Mittwoch wird die Weinheimer Winzerwoche eröffnet. © Stadt Weinheim

Jetzt wächst aber wieder zusammen, was für viele Winzer zusammengehört: die Bergstraße als Weinlage. Die Weinheimer Winzerwoche ist die erste größere gemeinsame Veranstaltung der beiden Partner. Das passt laut Mitteilung gut zu Weinheim, das ja auch touristisch an der Bergstraße zentral liegt und zwischen den Bundesländern immer eine Einheit für die Ferienregion herstellt.

Hintergrund der Kooperation ist, dass beide WG neue Geschäftsführer haben und die neue Generation mehr grenzübergreifend denkt: Manuel Bretschi in Schriesheim und Patrick Staub in Heppenheim. Weinheim sei der passende Ort für diese Premiere. Dort finde schon seit fast 20 Jahren im Oktober (dieses Jahr am 8. Oktober) die Weinheimer Weinmeile statt. Die beiden Genossenschaften wollen jetzt mit modernen Konzepten die Bergstraße als Weinlage voranbringen. Demi-Promotion hat die Genossenschaften in Weinheim zusammengebracht. red

