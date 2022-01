Stadträtin verlässt die BgS

Drei Jahre nach ihrer Gründung steckt die Bürgergemeinschaft Schriesheim (BgS) in einer schweren Krise: Liselore (Lissy) Breitenreicher (Bild), die seit der Kommunalwahl für die BgS dem Gemeinderat angehört, erklärte am Mittwochabend ihren Austritt aus der Vereinigung. Hilmar Frey, der als einer der prägenden Funktionsträger der BgS gilt, schloss sich diesem Schritt an.

Als Grund nennt Breitenreicher in einem Schreiben an ihre Ratskollegen und die Presse die jüngsten Äußerungen des BgS-Gründers Stefan Bernauer. Dieser hatte in einem eigenen Blog die Demonstrationen von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen verteidigt. Zudem kritisierte er, dass Breitenreicher im Namen der BgS die dagegen organisierte Menschenkette unterstütze.

© Groß

„Wir distanzieren uns von den fragwürdigen Behauptungen“, erklärten Breitenreicher und Frey zu den Äußerungen Bernauers. „Sein Vorgehen steht außerhalb unserer und bislang von der BgS vertretenen Werte, stellt eine fragwürdige Entwicklung und Zeichen von Hetze dar . . . Für uns ist hier die ’rote Linie’ eindeutig überschritten.“ (Bild: Groß)