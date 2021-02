Normalerweise würde sich Schriesheim in diesen Tagen auf den Mathaisemarkt konzentrieren und gemeinsam mit der Region das große Frühlingsfest feiern. Doch in der Corona-Pandemie läuft vieles anders, so setzte das Virus auch einen Schwerpunkt in der Haushaltsrede von Bürgermeister Hansjörg Höfer am Mittwochabend im Gemeinderat. Seine Aussage: „Trotz Corona bleibt die Stadt handlungsfähig!“.

Der Haushalt 2021 zielt laut Höfer darauf ab, „Bestehendes für kommende Generationen zu erhalten“. Fazit des Bürgermeisters: „Wenn es uns gelingt, dass unsere Kinder zukünftig weiterhin in Schriesheim leben und auch ihre Kinder hier großziehen möchten, dann sind wir den richtigen Weg gegangen.“

Es geht in diesem Jahr für die Stadt an der Bergstraße um Einnahmen und Ausgaben in Höhe von knapp 40 Millionen Euro. Schriesheim sei gut aufgestellt, so Höfer über das letzte komplette Haushaltsjahr seiner Amtszeit. Volkshochschule, Grundschule, Begegnungszentren der Kirchen, Spielplätze, Kindergärten, Vereinsheime und der Schulhof mit dem Zehnkeller als Kulturbühne – all diese Orte würden Menschen jeden Alters einladen.

„Für unsere Geschäfte in der Innenstadt, für die Gastronomie sowie die Soloselbstständigen wird das Jahr richtungsweisend“, kündigte der Bürgermeister an. Einerseits würden sich die Kunden Einkaufsmöglichkeiten und Begegnungsräume in der Innenstadt wünschen. Gleichzeitig werde aber das Online-Einkaufen immer häufiger in Anspruch genommen und zur Selbstverständlichkeit werden, warnte Höfer. Schriesheim müsse als Einkaufsstadt gut aufgestellt bleiben. „Wir müssen das Erlebnis Altstadt weiter pflegen, auch finanziell,“ so Höfer.

Solide Finanzlage

Nach seiner Einschätzung ist „die finanzielle Ausgangslage der Stadt solide.“ Höfer erinnerte daran, dass Schriesheim finanziell noch nie auf Rosen gebettet gewesen sei, jedoch erfordere die aktuelle Krisenbewältigung kein eisernes Sparen. „Vielmehr müssen wir die Herausforderungen durch die Pandemie in unsere Gestaltung aufnehmen, dabei aber, wie schon 2020, den Haushalt mit Vorsicht und Augenmaß umsetzen“, betonte der Rathauschef.

Die im Haushalt aufgeführten notwendigen Maßnahmen (siehe Infobox) könnten nachhaltig finanziert werden und dienten dem Gemeinwohl. Ziel der Stadt sei es, Schriesheim generationengerecht zu gestalten, so dass Kinder in soliden Gebäuden unterrichtet und betreut werden können. Die Sanierung des Gymnasiums und der weiteren Schulen sowie der Neubau des Kindergartens an der Conradstraße seien daher wichtige Eckpunkte.

Ein weiteres besonderes Augenmerk Höfers liegt auf der Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften. „Ich bin dem Gemeinderat dankbar, dass er die Modernisierung dynamisch zum Abbau des Investitionsstaus mitgetragen hat. Allerdings benötigen wir einen Kredit über fünf Millionen Euro, um alle Aufgaben zu erfüllen“, kündigte der Bürgermeister an.

Und schließlich stehen für das Stadtoberhaupt im Haushaltjahr 2021 Klimaschutzprojekte auf der Agenda. „Sie sind vielfältig und haben alle eines gemeinsam: Sie tragen erfolgreich dazu bei, die Treibhausgas-Emissionen zu senken“, erklärte der Bürgermeister. Die energetische Sanierung des Gymnasiums werde dabei die größte Wirkung zeigen.

Maßnahmen zum Klimaschutz

Auch in der Kurpfalz-Grund- und Realschule seien Wärmedämmungsmaßnahmen unternommen und die Nachtspeicherheizungen, wo möglich, ersetzt worden. Und auch durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung werde Schriesheim nur noch ein Drittel des bisherigen Energieverbrauchs benötigen, und der CO2-Verbrauch könne um circa 50 Prozent gesenkt werden.

Kämmerer Volker Arras ist zuversichtlich: „Unser Haushalt ist genehmigungsfähig und solide.“ So ein Entwurf lebe, deshalb werde es immer wieder Veränderungen geben. Beim Schuldenstand will Schriesheim Ende 2021 bei knapp 18,3 Millionen Euro stehen, wie Arras bei der Vorstellung des komplexen Zahlenwerks berichtete.

Der Gemeinderat will in seiner Sitzung am 24. März die Anträge der Fraktionen beraten und dann den Etat 2021 und die mittelfristige Finanzplanung beschließen.