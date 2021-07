Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim - Der in die Jahre gekommene Spielplatz am Ursenbacher Dorfgemeinschaftshaus wird saniert / Beginn der Arbeiten im kommenden Jahr Spielplatz in Ursenbach: Ein Sonnensegel soll für Schatten sorgen

Der gammelige Spielplatz in Ursenbach soll saniert werden. Darüber wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informiert. © Gerlinde Gregor