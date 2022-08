Sperrungen für das Fest

Schriesheim. Nach der Pandemie-bedingten Pause findet in diesem Jahr vom 3. bis einschließlich 5. September das Schriesheimer Straßenfest statt. Wie die Stadtverwaltung informiert, müssen vor dem Straßenfest im Stadtgebiet die folgenden Sperrungen eingerichtet werden:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidelberger Straße, Kirchstraße:

Vom 2. September, 13 Uhr, bis 5. September, 12 Uhr, werden die Heidelberger Straße zwischen der Talstraße und der Bahnhofstraße sowie die Kirchstraße zwischen der Heidelberger Straße und der Friedrichstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein.

Mehr zum Thema Bauarbeiten RNV: Fußgängerüberweg am Mannheimer Hauptbahnhof wird gesperrt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Altstadt-Gassen werden zum Festplatz Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauarbeiten Sperrungen für Fußgänger am Mannheimer Bahnhofsvorplatz Mehr erfahren

Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Oberstadt, Lutherische Kirchgasse, Entengasse, Herrengasse:

Vom 3. bis 4. September sind die Friedrichstraße zwischen der Talstraße und der Bahnhofstraße, die Bahnhofstraße zwischen der Friedrichstraße und der Heidelberger Straße, die Oberstadt, die Lutherische Kirchgasse, die Entengasse und die Herrengasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Oberstadt, Rosengasse und Lutherischen Kirchgasse ist wegen der eingerichteten Sperrungen vom 2. September, 13 Uhr, bis 5. September, 12 Uhr, nicht möglich.

Talstraße, Weinheimer Straße:

Zudem wird die Talstraße zwischen der Bismarckstraße und der Weinheimer Straße vom 3. September, 6 Uhr, bis 5. September, 9 Uhr gesperrt. Es besteht eine innerörtliche Umleitung über die Bismarckstraße, Zentgrafenstraße und Weinheimer Straße. Für die Dauer der Sperrung wird die Bushaltestelle „ Schriesheim Rathaus“ in Fahrtrichtung Altenbach/Ursenbach/Wilhelmsfeld in Höhe Gaulsbrücke (Kreuzung Talstraße/Weinheimer Straße) verlegt; die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Schriesheim befindet sich in der Zentgrafenstraße.

Schulhof Strahlenberger Grundschule, Festplatzgelände:

Darüber hinaus wird der Schulhof der Strahlenberger Grundschule vom 1. September, 18 Uhr, bis 6. September sowie das Festplatzgelände östlich der Bismarckstraße vom 26. August bis einschließlich 9. September gesperrt. red