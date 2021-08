Spende hilft in Lesotho

Nach mehreren coronabedingten Verschiebungen hat die Fairtrade-AG des Kurpfalz-Gymnasiums Schriesheim zusammen mit ihrem Schulleiter Hans-Peter Kohl und Religionslehrerin Irene Niethammer dem Weltladen Schriesheim eine Spende übergeben. Das Geld stammt aus zahlreichen Verkäufen von Kuchen, Keksen und anderen Produkten stammen. Diese hatten die Schülerinnen Anna Rüsing, Erin Engin, Deike Schmidt, Marieke Wölfer und Daniel Roscher zusammen mit ihrer AG-Leiterin Anina Reinhardt veranstaltet.

So fließen 150 Euro an die Initiative „Miteinander teilen – gemeinsam Handeln“, die vom Weltladen Schriesheim unterstützt wird. Das Geld geht zur juristischen Unterstützung an Menschen, die in Lesotho im Umfeld einer Diamantenmine leben. Ihre Proteste gegen die durch die ausländische Minengesellschaft verursachte Umweltverschmutzung und den Verlust ihrer Lebensgrundlage würden brutal niedergeschlagen, teilt die AG mit. red