Spaziergängerin entdeckt seltsames Granulat auf Pferdeäpfeln

Schriesheim. Während eines Spazierganges mit ihrem Hund hat eine Frau am Montagabend im Feldgebiet nahe der Aussiedlerhöfe Pferdeäpfel entdeckt, welche mit einem roten Granulat bestreut wurden. Wie die Polizei mitteilte, sicherten die verständigten Polizeibeamten die Substanz zur weiteren Überprüfung. Derzeit ist noch nicht klar, um was es sich bei dem Granulat handelt, weswegen insbesondere Hundebesitzer besondere Acht auf ihre Tiere - und das was diese vom Boden aufnehmen - geben sollen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem roten Granulat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 bei der Polizei zu melden.



