Spannende Suche nach zwei Entführten

Gemeindepädagogin Carina Küsters und ihre Helferinnen und Helfer von der Evangelischen Kirchengemeinde Schriesheim haben auch dieses Jahr wieder ein Sommerprogramm organisiert. Das Angebot sorgte bei den 30 teilnehmenden Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren aus Schriesheim und Altenbach für Spiel, Spaß und Abwechslung.

Küsters und ihr Team hatten sich auch dieses Jahr wieder eine christliche Rahmenhandlung für spielbegeisterte Kinder aller Glaubensrichtungen ausgedacht. Unter dem Titel „Gefangen im Dschungel“ ging es um die wahre Geschichte der Geiselnahme der evangelischen Missionare Tim und Bunny Cain . Das Ehepaar Cain war 1985 im Rahmen der New Tribes Mission in Kolumbien von linksextremen Rebellen als Geiseln genommen wurden, unter anderem, um die Entsendung eines Flugzeugs zu erpressen. Drei verkleidete Gemeindemitglieder spielten diese reale Geschichte kindgerecht nach, ehe die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt wurden.

Die Kinder suchten daraufhin mit ihrer Betreuungsperson anhand von Polaroid-Fotos nacheinander fünf verschiedene Stationen auf. Hier mussten sie unter anderem Obstsalat richten und mit Wasserpistolen Süßigkeiten „abschießen“, die an an Klopapier befestigt waren. Am zweiten Nachmittag fand dann eine Schatzsuche mit Fotorallye statt, an deren Ende das entführte Flugzeug in einem Garten wiedergefunden wurde und damit auch die beiden Missionare befreit werden konnten.

Carina Küsters und ihr Team hoffen nach eigenen Angaben, dass sie auch nächstes Jahr wieder so viel Zuspruch erhalten von den Kindern und deren Eltern. Dann hoffentlich auch wieder ohne die gerade für die Kinder und für deren Betreuer sehr einschränkenden und anstrengenden Corona-Regeln.

