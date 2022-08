Sozialkaufhaus in Schriesheim: Für jeden Bedarf etwas dabei

Seit gut 14 Tagen gibt es in Schriesheim im ehemaligen italienischen Supermarkt an der Bundesstraße einen Secondhand-Laden der besonderen Art. Hier geht es nicht um Verkauf, sondern hier werden gespendete Kleider, Wäsche, Spielsachen sowie Haushaltsgeräte wieder an sozial schwache Menschen kostenlos abgegeben. „Die hier gespendeten Waren werden wieder weitergespendet“, fasste

...