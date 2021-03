Kindergärten, Digitalisierung, Regenrückhaltebecken, Straßensanierungen – für die Grüne Liste alles „sinnvoll und wichtig“, wie Haushaltsexperte Robert Hasenkopf-Konrad betont. Aber: „Wir drehen ein ganz großes Rad in Schriesheim. Und die Finanzierung all dieser Projekte ist schon kritisch.“ Erst recht mit Blick auf Maßnahmen, die in der Zukunftsplanung nicht enthalten sind: Feuerwehrhäuser in Schriesheim, Altenbach und Ursenbach, Friedhofskapelle in Ursenbach, Wohnungen in der Talstraße. „Wohl ist mir dabei nicht, und es bleibt die Angst, dass sich die Stadt finanziell übernimmt. Und wie weit sich die Corona-Pandemie noch auswirken wird, ist nicht absehbar.“ tan