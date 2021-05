Sogar die strengste Jury überzeugt

Der größte und schönste Lohn eines jeden Lehrers ist, wenn seine Schüler Spitzenleistungen erbringen und mit Preisen ausgezeichnet werden. Stolz auf ihre Schüler sind die Musiklehrer der Schriesheimer Musikschule, können sie doch jedes Jahr talentierte junge Musiker zu großen Wettbewerben schicken, wo sie mit ihrem Vorspiel auch die strengsten Jurymitglieder überzeugen. Trotz der Corona-Auflagen und den erschwerten Bedingungen, erzielten vier Talente der Schriesheimer Musikschule beim 58. Regional- sowie beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ erste und zweite Preise und konnten somit zu den nächsthöheren Wettbewerben weitergeleitet werden.

Erschwerte Bedingungen

Aufgrund der Pandemie und des Lockdowns musste der Wettbewerb neue Wege beschreiten. Anstatt live vor einer Jury zu spielen, schickten die Teilnehmer Videos ein, die unter strengen Bedingungen angefertigt werden mussten. Um Betrugsversuche auszuschließen, mussten etwa die Hände stets zu sehen sein, wie auch die gesamte Erscheinung. „Ein Schummeln war ganz und gar ausgeschlossen“, bestätigte auch die Klavierlehrerin Svetlana Klaus.

Wie viele Preise schon sein Zimmer zieren, das weiß der 13-jährige Paul Rinneberg nicht mehr. „Ich habe neben Trompete auch Wettbewerbe am Schlagzeug, auf dem Cello und an der Gitarre gewonnen“, zählte er auf, als er am Montag aus den Händen von Schulleiter Olaf Weithäuser und dessen Stellvertreterin Svetlana Klaus die Urkunde erhielt. Paul und seine sehr musikalischen Geschwister nehmen jedes Jahr an den Wettbewerben teil – und jedes Jahr liegen sie ganz vorne. So war es auch in diesem Jahr keine Überraschung, dass Paul gleich in zwei Wettbewerben erste Preis erzielte. Auf seiner Trompete (Klasse Stanislav Klimov) überzeugte er im Landeswettbewerb mit dem „Karneval von Venedig“, dem dritten Satz aus dem Hummelkonzert und einem Blues die Jury. Mit einer absoluten Punktzahl von 25 erhielt er auch gleich die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb nach Bremen.

Gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Hannah (Klasse Eva Schäfer) erspielte er sich vierhändig am Klavier (Klasse Svetlana Klaus) mit einem Menuett und Trio von Wolfgang Amadeus Mozart und einer Suite von Debussy ebenfalls den ersten Preis und das Landesticket.

18 Punkte und den zweiten Preis gewann beim Landeswettbewerb das Duo Emily Dressel am Klavier und Johann Vogel (Klasse Frederik Durczok) am Violoncello. Sie überzeugten die Jury mit Stücken von Schumann und dem „Sicilienne“, einem impressionistischen Musikstück von Gabriel Fauré.

Voller Leidenschaft

Im Alter von neun Jahren entdeckte Johann Vogel seine Liebe zum Cello. „Meine Mutter ist eine tolle Cellistin und ich will genauso gut werden wie sie“, gab er als Motivation an. Und tatsächlich: Gleich bei seiner ersten Teilnahme am Landeswettbewerb konnte er gemeinsam mit Emily Dressel am Klavier den zweiten Platz erspielen. Der junge Musiker (Klasse Frederik Durczok) ist nicht nur ein Virtuose auf dem Violoncello, er ist auch noch ein begabter Komponist.

Bereits mit sechs Jahren entdeckte Emily Dressel, die Tochter einer Opernsängerin, ihre Liebe zum Klavierspiel und entwickelte sich innerhalb von nur zehn Jahren zu einer Virtuosin. „Klavier ist meine Leidenschaft“, sagt sie. Schulleiter Olaf Weithäuser und seine Stellvertreterin Svetlana Klaus überreichten den Preisträgern die Urkunden sowie einen kleinen Geldbetrag.

