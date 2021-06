Sieg am Lieblingsinstrument

Ohne zu übertreiben, kann man den 13-jährigen Altenbacher Paul Rinneberg einen musikalischen Überflieger nennen: Es gibt wohl keinen Preis, den er bei „Jugend musiziert“ noch nicht gewonnen hätte. Jetzt holte er beim Bundeswettbewerb mit seiner Trompete den ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 25, was seinem Trompetenlehrer Stanislav Klimov mächtig stolz macht.

Der 13-jährige Paul Rinneberg sammelt einen Preis nach dem anderen. © Gerlinde Gregor

Der Wettbewerb fand Ende Mai online statt. Mit den Stücken „Karneval von Venedig“ von Jean-Baptiste Arban, dem 3. Satz aus dem Trompetenkonzert von Johann Nepomuk Hummel und einer außergewöhnlichen Blues-Improvisation überzeugte Paul die Jury. Nicht nur er, sondern auch seine Geschwister sind hochmusikalisch, spielen mehrere Instrumente und haben schon zahlreiche Preise gewonnen.

Mit drei Jahren entdeckte die älteste Tochter Judith das Klavier für sich – und war traurig, dass sie das Spielen darauf erst mit fünf Jahren an der Musikschule lernen durfte, wie Mutter Monika Rinneberg erzählt. Mit sechs Jahren nahm sie noch die Geige hinzu. „Das will ich auch machen“, quengelte dann die jüngere Schwester Franziska, ließ sich von ihrer großen Schwester in die Kunst des Geigespielens einführen und wählte überdies Quer- und Blockflöte für sich aus. Da wollte auch der heute 17-jährige David seinen Geschwistern nicht nachstehen und begeisterte sich mit knapp vier Jahre für das Cello. Auch ihm war ein Instrument nicht genug, und so kamen Klavier und Oboe hinzu. Paul war gerade einmal drei Jahre alt, als seine Eltern sein großes musikalisches Talent erkannten. Mit knapp vier Jahren wählte er zunächst die Gitarre für sich aus, später kamen dann Klavier, Schlagzeug und eben die Trompete hinzu. Die jüngste Schwester Hannah (10) wiederum spielt Klavier, seit sie drei ist, ließ sich von ihrer älteren Schwester von der Geige faszinieren und spielt noch Blockflöte.

Ob am Cello, an der Gitarre oder mit der Trompete, ob alleine oder im Duett: Supertalent Paul hat mittlerweile so ziemlich alle Preise gewonnen, die man in seinem Alter überhaupt gewinnen kann: 2015 und 2016 in verschiedenen Kategorien beim Regionalwettbewerb, 2017, 2018 und 2019 beim Landeswettbewerb. Er ging 2020 zum Bundeswettbewerb, und er gewann in einem Trompeten- und Klavier-Duo – seine Schwester Franziska begleitete ihn am Klavier. 2021 siegte er Sieger im Landes- wie im Bundeswettbewerb.

„Ich übe jeden Tag drei Stunden“, erzählt er – auch, wenn er dazu eigentlich mal keine Lust habe. Lampenfieber bei den Wettbewerben habe er nie. Seine Mutter verrät, dass Paul vor und nach dem Auftritt mit dem Handy spiele. „Mein Lieblingsinstrument ist die Trompete, dann kommt das Schlagzeug“, zählt der junge Musiker auf. Zum Unterricht in die Musikschule geht er sechsmal in der Woche, habe aber noch Zeit für Schule und seine Freunde.

Schon das nächste Ziel im Blick

Paul Rinnebergs nächstes Ziel ist, als jüngster Solist beim Verbands-Jugend-Orchester aufzutreten. Seinen Siegertitel „Karneval von Venedig“ von Jean-Baptiste Arban wird er am nächsten Sonntag beim Landes-Jugendblasorchester spielen. Eingeladen wurde er bereits zu WESPE, dem Wochenende der Sonderpreise im September, wo die besten jungen Musiker von „Jugend musiziert“ im Mittelpunkt stehen. Dabei spielt neben dem Wettbewerbs- auch der Begegnungscharakter eine entscheidende Rolle. Hier will Paul seine selbst komponierte Sonate aufführen.

