Service eingeschränkt

Der Betrieb des Schriesheimer Rathauses wird an zwei Tagen eingeschränkt. Das teilte die Verwaltung in einer Presseerklärung mit. Grund dafür sind laut Mitteilung „interne Veranstaltungen“. Konkret geht es dabei um den Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. Januar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Erklärung weiter heißt, bleibt am 11. Januar das Bürgerbüro vormittags geschlossen. Auch das Ordnungsamt und Friedhofswesen seien in dieser Zeit nicht erreichbar. Am Nachmittag des 11. Januar bleiben das Standesamt, die Grundbucheinsichtsstelle und die Sozialstelle geschlossen. Das Hauptamt sei ebenfalls nicht erreichbar, so die Verwaltung. Am Donnerstag, 12. Januar, bleibt das Bauamt am Vormittag geschlossen, die Kämmerei ist am Nachmittag des 12. Januar nicht erreichbar. red