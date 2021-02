Er ist derjenige, der das Amt des Ortsvorstehers von Altenbach länger als jeder andere innehatte, seinen Heimatort daher so stark geprägt hat wie kaum ein anderer. Im Bewusstsein dessen kann Altstadtrat Alfred Burkhardt an diesem Donnerstag seinen 70. Geburtstag feiern.

Geboren wird er am 25. Februar 1951 als jüngstes Kind des Gipsermeisters und Feuerwehrkommandanten Otto Burkhardt. Auch der junge Alfred selbst ist schon früh engagiert – in der katholischen Kirchengemeinde als Messdiener, beim Fußballclub TSG von der D-Jugend an bis hin zur Ersten Mannschaft (die damals in der A-Klasse kickt).

Renommierter Architekt

Nach Lehre als Bauzeichner sowie Studium der Architektur und des Städtebaus in Karlsruhe macht er sich 1979 als Architekt selbstständig. Der erste Preis beim Wettbewerb für das neue Burda-Verlagshaus in Offenburg ist sein größter Erfolg.

Vor allem jedoch in Schriesheim hinterlässt er architektonische Spuren – vom Umbau des Piva-Hauses neben dem Alten Rathaus zum Kaffeehaus bis hin zur großen Tennishalle in Altenbach auf der Kipp.

Wie Vater und Bruder zunächst in der CDU aktiv, kandidiert er 1980 mit 29 Jahren erstmals für den Ortschaftsrat – und wird auf Anhieb gewählt. 1989 jedoch gehört er zu den „Rebellen“ innerhalb der Altenbacher CDU. Dies führt zum Bruch mit der Mutterpartei in der Kernstadt und zur Gründung der „Altenbacher Liste“ mit den Freien Wählern.

20 Jahre Ortsvorsteher

Das neue Bündnis ist so erfolgreich, dass Burkhardt 1994 Ortsvorsteher wird. 20 Jahre bleibt er dies und ist damit in diesem Amt der Dienstälteste seit der Eingemeindung 1972. Später wird er zudem Mitglied des Gemeinderates, dort einer der wenigen Fachkundigen in Baufragen.

Als er sein großes Ziel, die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes, auf gutem Wege weiß, tritt er nicht mehr an als Ortsvorsteher und Stadtrat. 2014 scheider er aus allen Ämtern aus – „zum richtigen Zeitpunkt“, wie er dem „MM“ nun sagt: „Was sich derzeit im Ortschaftsrat abspielt, das tut mir im Herzen weh“, bekennt er.

Freude macht ihm dagegen weiter sein Beruf, in dem er aktuell viel zu tun hat (nicht zuletzt in den Baugebieten Ladenburg und Heddesheim), sowie die drei Enkel: „Die halten mich auch mit 70 fit.“ (Bild: Groß)