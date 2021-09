Schwieriger Spagat

Ein kompletter Gemeinderat gegen den Bürgermeister, der mit seiner Haltung alleine steht – das gibt es nicht oft. In Sachen Mitteilungsblatt ist dies in Schriesheim derzeit der Fall. Eine außergewöhnliche Diskussion.

Das beginnt schon bei Hansjörg Höfer selbst. Oft wurde ihm in den zurückliegenden 15 Jahren ja vorgeworfen, sich für keine Sache so richtig zu verkämpfen. Wer ihn an jenem Abend im Gemeinderat erlebt hat, wurde korrigiert. Was ihm offensichtlich am Herzen liegt, das ist der Kampf gegen Rechtspopulismus und Nationalismus. Noch nie hat man den Grünen derart emotional erlebt wie an diesem Abend. Es war eine Sternstunde Höfers.

Und natürlich hat er Recht. Für ihn wie für viele Bürger ist es einfach schwer erträglich, in einem Blatt, welches das Wappen ihrer Stadt trägt und mit Steuermitteln subventioniert wird, lesen zu müssen, wie dort über „Knechtschaft“ und „Deutschtum“ schwadroniert wird.

Mit der Gründung des Schriesheimer Demokratie- und Kulturvereins haben die Populisten diesen Geist in die Spalten der Vereinsveröffentlichungen getragen. Dass die Verwaltung nun, um rechtlich nicht angreifbar zu sein, alle Vereine und Kirchen gleich behandelt, ist natürlich eine höchst missliche Lage.

Ihre Vertreter stehen denn auch mit ihrem Protest auf der Matte bei Stadträten, die zumeist selbst in Vereinen und Kirchengemeinden engagiert sind, von den Parteien ganz zu schweigen.

Und die Auswirkungen sind ja in der Tat kurios. Verzicht auf Meinungsäußerung heißt etwa, dass die Fußballer über das 3:0 gegen ihre Gegner berichten, aber nicht anfügen dürften, ihre Mannschaft habe „toll gespielt“. Und dass es sogar die stets meinungsstarken Beiträge des katholischen Pfarrers getroffen hat, setzt der Sache die Krone auf.

Hier gilt es, abzuwägen, was möglich ist. Das ist mühsam. Aber so ist nun einmal die Demokratie.