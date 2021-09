Schwieriger Spagat

Die SPD Schriesheim will im Bürgermeisterwahlkampf neutral bleiben, keinen der beiden Kandidaten unterstützen – weiser Entschluss oder Kneifen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer die Frage beantworten will, muss sich die Lage der Partei bewusst machen: In Schriesheim ist sie kommunalpolitisch nur vierte Kraft, eingemauert bei etwa 15 Prozent. Eine eigene Kandidatur hat sie daher frühzeitig ad acta gelegt; die Ergebnisse von 1997 (7,2 Prozent) und 2005 (7,0 Prozent) wirken als Menetekel.

Zudem ist die SPD in Schriesheim selbst strukturell gespalten – in eher konservative Traditionalisten und in Befürworter von Rot-Grün. Der Wortlaut des jetzigen Beschlusses verbrämt, dass sowohl Oeldorf als auch Tuncer Anhänger im Ortsverein haben. Eine Kampfabstimmung hätte die Partei zerrissen. Die jetzige Lösung war am Ende weise, ja Ausdruck von Führungskunst.

Gleichwohl: Zur bedeutendsten personalpolitischen Entscheidung der Schriesheimer Politik keine Meinung zu haben, das heißt de facto auch, sich in diesem Punkte als politische Gestaltungskraft auszuklinken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Was bedeutet der Beschluss für die beiden Kandidaten? Fast nichts. Wahlempfehlungen von Parteien werden überschätzt. Die Zeiten, in denen sich Wähler nach Parteigranden richten, sind lange vorbei. Wäre Oeldorf außer von CDU und Freien Wählern auch noch von der SPD unterstützt worden, würde diese Ballung von Establishment manchen Wähler sogar eher abschrecken. Und nicht Kandidatin von „Grün-Rot“ zu sein, könnte für Fadime Tuncer sogar vorteilhaft werden – je nachdem, wie diese Konstellation möglicherweise demnächst in Berlin agiert. Es bleibt spannend.