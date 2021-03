Für die CDU behält die Sanierung im Kurpfalz-Gymnasium Priorität. „Es sollte aber nicht verschwiegen werden, dass wir auch weiterhin in die Sanierung und Unterhaltung der anderen schulischen Einrichtungen investieren. Es ist und bleibt für die Fraktion der CDU ein Anliegen, den Sanierungsstau in den öffentlichen Gebäuden langsam, aber stetig abzuarbeiten.“ Für seine Partei sei außerdem wichtig, dass Investitionen in die Gemeindestraßen „in nicht unerheblicher Höhe“ sowie in die Feuerwehr veranschlagt sind. Eine weitere Forderung der Fraktion ist außerdem, dass die künftig geplanten Investitionen im Haushalt bei einer Klausurtagung beraten werden sollen. tan