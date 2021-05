Schüler spenden Hoffnung für Menschen in Lettland

Theresa Schäfer und Emilia Bächle aus der 5c des Kurpfalz-Gymnasiums in Schriesheim sind für die gute Sache an fünf Tagen zusammen jeweils 75 Kilometer gelaufen. Aber auch mehr als 600 Mitschüler der beiden Elfjährigen haben sich beim Sponsorenlauf für die internationale Hilfsorganisation GAiN (Global Aid Network) in einer Woche Ende März kräftig ins Zeug gelegt, manchen Kilometer abgespult, so dass am Ende genau 13 231,47 Euro zusammengekommen sind.

Die Summe soll nun bedürftigen Familien in Lettland helfen, ihnen neuen Lebensmut schenken und Hoffnung geben. Den Scheck nahm am Mittwochmorgen auf dem Spielplatz am Gymnasium der Mitbegründer von GAiN aus Gießen, Klaus Dewald, entgegen.

Von Schriesheim nach Leutershausen, hoch auf die Strahlenburg, durch den Wald, so schildern die zwei Mädchen ihre teilweise doch anstrengenden Routen beim Sponsorenlauf. Den finanziellen Beitrag pro Kilometer leisteten für sie die Eltern, Oma und Opa sowie die Tante. Um die 270 Euro erlief somit jede der beiden Schülerinnen, wie sie erzählen. „Zusammen sind wir alle mehr als 1000 Kilometer gerannt“, ergänzt ihre Lehrerin und Mitorganisatorin Anke Henschke. Jeder Läufer hatte sich Sponsoren gesucht, die mit kleineren und größeren Beträgen pro Kilometer die Aktion unterstützt haben.

„Mit dem Geld helfen wir ganz konkret Familien in Lettland, die oft keine Hoffnung mehr haben“, berichtet Klaus Dewald. Schon kurz nach Pfingsten soll’s mit einem Lkw-Container, beladen mit gespendeten Materialen, wieder losgehen, um dort im Baltikum ein Haus zu renovieren. Und Lehrerin Anke Henschke wird wieder mit im Helfer-Team sein. „Und Ende Juli ist erneut eine Reise nach Lettland geplant“, kündigt Klaus Dewald an.

1990 habe er die Organisation mitgegründet, um nach dem Zusammenbruch der Sowjetherrschaft in den osteuropäischen Ländern den Menschen dort zu helfen, blickt der 55-jährige hauptamtliche Organisator des „Mitmach-Hilfswerks“ zurück. „Jetzt ist Lettland seit fast 20 Jahren in der Europäischen Union, in den großen Hauptstädten gibt es ein paar Reiche, aber auf dem Land ist die Zeit stehen geblieben, hier herrscht oft bittere Armut, hungern gerade in der Corona-Krise die Leute“, schildert der gelernte Kfz-Mechaniker die Lage in den baltischen Staaten.

Mit GAiN werden die Menschen dort weiterhin mit Kleidern, Lebensmitteln oder Haushaltswaren versorgt. „Wir haben armen Familien aber auch schonmal ein komplettes Haus hingestellt, als Ersatz für eine armselige Hütte - so geben wir denen Hoffnung zurück“, berichtet Dewald.

„Gemeinschaftsgefühl gestärkt“

„Der Sponsorenlauf war nicht nur für einen guten Zweck, er hat auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Schülerinnen und Schülern gestärkt“, ist Hans-Peter Kohl, Rektor am Kurpfalz-Gymnasium, stolz auf seine Mannschaft. Gerade in der Corona-Pandemie sei das wichtig gewesen. „Ich bin auch sehr froh, dass unsere Lehrkräfte die Aktion für die Zusammengehörigkeit in unserer Schule in allerkürzester Zeit angeleiert haben“, betont der Rektor. Und wenn sich das organisatorisch machen lasse, könne er sich eine Neuauflage des Sponsorenlaufs im kommenden Jahr durchaus vorstellen - dann hoffentlich nicht mehr unter Corona-Bedingungen.