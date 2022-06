Ob er nervös sei, fragt eine Frau Hansjörg Höfer. Der Schriesheimer Altbürgermeister lacht nur. Denn er wirkt eher gelöst und heiter. „Man braucht einen Beginn und so einen Abschlusspunkt wie heute, und das ist sehr schön“, sagt Höfer im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen kurz vor seiner offiziellen Verabschiedung am Samstagabend in der Mehrzweckhalle und - bei der anschließenden Party mit

...