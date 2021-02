Schriesheim. Die Kritik an verstärktem Lärm entlang der A 5 in Höhe Schriesheim nach der Sanierung der Straße wird immer mehr zu einem Thema der Region. Nicht nur Bürger der Weinstadt melden sich inzwischen mit Beschwerden, sondern auch aus Ladenburg. Autofahrer berichten, sogar in ihrem Gefährt sei es auf diesem Abschnitt nun lauter als zuvor. Ungemach befürchtet man daher auch in Hirschberg: Bei der Sanierung des dortigen Abschnitts soll das gleiche Material verwendet werden.

Sonntag, der 31. Januar, ist für Winfried Plesch ein herrlicher Tag. Kalter Winter, Ostwind. „Man höre und staune: Von der A 5 hört man nichts“, formuliert der im Fröchweg wohnende Naturwissenschaftler. Nichts hört er aber auch seit Wochen auf seine Anfrage wegen des sonst herrschenden starken Lärms der A 5.

Seit Ende der Sanierung des hiesigen Abschnitts 2020 beklagen die Bewohner des Wohngebietes Fensenbäumen nämlich eine erhebliche Zunahme des Lärms. Pleschs HNO-Lärmmess-App ergibt schon mal Werte bis zu 70 Dezibel. Der Grenzwert für die Notwendigkeit von Lärmschutz liegt bei 64 dB(A).

Plesch und seine Mitstreiter dokumentieren alles eingehend, erstellen einen fachlich versierten Fragenkatalog, in dem sie etwa Auskunft darüber begehren, wann welche Lärmbelastung gemessen wird (sogenannte Eingangsparameter). Am 17. Dezember senden sie die Mail ans Verkehrsministerium ab.

Von der Niederlassung Südwest der neuen Autobahn-GmbH des Bundes, die seit Januar für Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig ist, erhalten sie fast sieben Wochen später einen Zwischenbescheid. Bei Pleschs Mail handle es sich „um eine sehr umfangreiche und kleinteilige Anfrage“, heißt es darin am 3. Februar: „Wir bitten um etwas Geduld.“

Eindeutige Rückendeckung dagegen aus Schriesheims Rathaus: „Ich bin selbst von der Lärmbelastung durch die A 5 betroffen“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer, „so dass ich die Beschwerden der Anliegenden gut nachvollziehen kann.“

Auch immer mehr Bürger der Umgebung melden sich zu Wort. „Wenn jetzt unabhängig voneinander viele die gleichen Einrücke haben, dann kann man dies nicht einfach wegdiskutieren“, betont Plesch.

Sogar Autofahrer melden sich

So etwa das Ehepaar Zingraff aus Ladenburg am Schriesheimer Fußweg. An die Autobahn hatten sie sich mit den Jahren gewöhnt: „Doch seit der Sanierung ist es fürchterlich laut geworden“, berichtet Bernd Zingraff.

Oder eine Autofahrerin aus Laudenbach. Sie berichtet Plesch, dass sie auf dem betreffenden Abschnitt sogar im Fahrzeug mehr Lärm registriere als vor der Sanierung.

Anfangs hat Plesch die Betonschweller als Urheber des Lärms im Verdacht; sie haben die begrünten Mittelstreifen ersetzt. Inzwischen, nicht zuletzt nach den Schilderungen der Autofahrer, ist der Fahrbahnbelag heißer Mitfavorit: „Das ist entweder das falsche Material oder fehlerhaft verlegt“, sagt Plesch.

Längst sind auch Bürger in Hirschberg hellhörig geworden. Denn in diesem Jahr soll die A 5 auch zwischen Kreuz Weinheim und Anschlussstelle Ladenburg erneuert werden - im ersten Bauabschnitt ab Mitte August in südlicher Richtung.

„Schon jetzt regt sich in Hirschberg Widerstand aus Sorge, dass auch dort der Lärm größer wird“, spürt der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck. So fordert er, auf dem neuen Stück Flüsterbelag zu verwenden, zumal dieser kaum teurer sei als der konventionelle.

Dem schließt sich seine CDU-Kollegin Julia Philippi an. Uli Sckerl (Grüne) geht noch weiter, bezieht in seine Forderung das bereits fertige Teilstück ein: Wenn der Sanierung „eine gegenteilige Wirkung attestiert wird, muss das untersucht und wenn möglich korrigiert werden“. Gleiches verlangt Bürgermeister Höfer.

Autobahn-GmbH unnachgiebig

Die Autobahn-GmbH sieht das alles ganz anders: „Von einer Zunahme der Lärmbelastung nach Erneuerung der Fahrbahndecke ist nicht auszugehen“, schreibt Pressesprecherin Petra Hentschel: „Die neue Fahrbahnoberfläche hat bessere lärmmindernde Eigenschaften als die schadhaften Altbeläge.“

Verlegung von Flüsterbelag auf der A 5 lehnt die Autobahn-GmbH ab: „Die Verwendung von offenporigem Asphalt setzt die Überschreitung von Lärmwerten voraus, die durch das Bundesministerium für Verkehr definiert wurden“, erläutert die Pressesprecherin: „Diese Voraussetzung war und ist auf dem fraglichen Teilstück nicht gegeben.“

So betont sie: „Bei der Fahrbahndeckenerneuerung zwischen dem Kreuz Weinheim und der Anschlussstelle Ladenburg soll der gleiche Betonbelag verwendet werden wie zuvor zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg.“