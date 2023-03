Schriesheimer Traditionslokal "Zum Goldenen Hirsch" nach Umbau-Pause neu eröffnet

Der „Goldene Hirsch“ an einem Werktag, 15 Uhr. Wir sitzen am Tisch direkt vor der Theke. Geöffnet hat das Lokal zwar erst ab 17 Uhr, doch Geschäftsführer Michael Adamietz ist schon früh da. Denn in diesen ersten Tagen ist immer viel zu tun. Ein älterer Herr, weißer Vollbart, tritt herein, erschrickt fast ein wenig, dass er in ein Interview platzt und entschuldigt sich: „Ich wollte nur mal sehen, wie der neue ,Hirsch’ so aussieht.“

Die Szene ist charakteristisch. Denn was sich in dem 1662 gegründeten Gasthaus inmitten der Altstadt tut, das interessiert die Schriesemer brennend. Und zufrieden registrieren sie, dass es nach drei Monaten Pause wieder geöffnet ist. Und das unter Leitung von Adamietz, den sie ebenfalls seit langem kennen.

„Ich bin mittlerweile 30 Jahre in der Gastronomie in Schriesheim tätig“, erzählt Adamietz von seinem Beginn damals im „Pepperoni“ im Hotel Scheid in der Talstraße. Seit vielen Jahren ist er nun schon im „Hirsch“, hat mit ihm auch die Corona-Krise überstanden, nicht zuletzt mit dem Haus-zu-Haus-Service: „An manchen Tagen habe ich gut 100 Essen ausgefahren“, berichtet er.

Für einen Gastronomen mit Herz und Seele war diese Form des Kundenkontakts in der Krise zwar wichtig, aber auf Dauer eben nicht ausreichend. So freut er sich über die inzwischen erreichte Normalität. Und die erlebt er seit kurzem nicht nur als Angestellter, sondern als Geschäftsführer des „Hirsch“ an der Seite eines Finanzpartners aus Wilhelmsfeld. Die beiden treten an die Stelle des vorherigen Pächters, der seinen Vertrag zum Ende letzten Jahres gekündigt hat. Eigentümer Peter Bausback, der den „Hirsch“ seit 1996 sein Eigen nennen kann, ist natürlich ebenfalls froh, dass es dadurch nach drei Monaten Pause an dieser Stelle wieder weitergeht. Mit dem Pächterwechsel einher ging eine komplette Umgestaltung im Inneren. Das gesamte Mobiliar im Gastraum wurde erneuert. „Nur die Wände sind noch so wie sie waren“, lacht Adamietz. Fortan stehen hier gepolsterte Lederstühle, elegantes Holz bildet die Tischplatten.

Weine auch aus der Pfalz

Die Küche unter Leitung des neuen Kochs Philipp Faller, der auch schon im benachbarten „Kaiser“ kochte, bleibt dagegen wie sie war - gutbürgerlich, mit zehn Hauptgerichten, dafür aber alle frisch, mit Zutaten aus regionaler Produktion. Gemüse vom Hofladen in Dossenheim, Fleisch von einer Metzgerei in Bensheim. Der Wein kommt von der Winzergenossenschaft Schriesheim, die ja gleich um die Ecke mit ihrem eigenen Weinladen zu Hause ist, und einigen privaten Winzern, aber auch aus der Pfalz: „Man glaubt gar nicht, wie gut auch dieser Wein hier läuft“, schmunzelt Adamietz.

Während des Mathaisemarktes prangten am Eingang die Hinweisschilder, dass es hier nach Ende des Festes wieder los geht - und machten auf das neue Ambiente offensichtlich mächtig Appetit, um im Bild zu bleiben. Denn seit der Eröffnung läuft es gut - gelinde ausgedrückt. „Sensationell“, formuliert Adamietz selbst begeistert: „Mehr geht nicht!“ Reservierungen sind daher angebracht, um zwischen Mittwoch und Samstag ab 17 Uhr oder sonntags durchgängig einen Platz zu ergattern. Einen Mittagstisch gibt es allerdings nicht: „An dem Preiskampf, der in diesem Segment nötig ist, möchte ich mich nicht beteiligen“, begründet Adamietz.

Am zurückliegenden Wochenende startete auch das zweite Standbein des Angebots im „Hirsch“: die neun Appartements, die neu eingerichtet wurden. In den Zimmern gibt es einen Patio, eine Küchenzeile und eine Sitzecke sowie eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine und sogar eine Waschmaschine. Das alles für zwei Personen ab 98 Euro, wie ein Tagesangebot im Internet zeigt.

Die nächste Stufe der Wiederbelebung im „Hirsch“ wird die Eröffnung des Saales sein - von den Schriesemern mindestens ebenso heiß ersehnt, gibt es doch anderswo in der Stadt kaum noch einen Raum dieser Größe. Sobald das neue Mobiliar, das auch oben geplant ist, geliefert ist, soll es hier losgehen, wahrscheinlich im April oder Mai.

Saal für die Vereine

Und natürlich steht der Saal dann auch wieder den Vereinen und Parteien zur Verfügung. Allerdings muss Adamietz den gestiegenen Kosten für Heizung, Strom und auch für das ja nicht einfach zu bekommende Personal Rechnung tragen. So muss er für eine Vermietung des Saales mit mindestens 400 Euro an Einnahmen rechnen: „Bei 50 Besuchern sind das gerade mal acht Euro pro Person“, rechnet er vor. Wird dies dennoch nicht erreicht, ist es an dem veranstaltenden Verein, die Differenz zu übernehmen. „Wir wollen nur nicht drauflegen“, bittet der Gastronom um Verständnis. Der Saal soll aber auch Ort für Live-Musik sein, die Adamietz selbst anbieten will.

Das letzte Projekt: In dem kleinen Lädchen rechts vom Haupteingang wird eine Weinbar ihren Platz finden. Nur etwa 30 Plätze stark, soll sie ein Ort sein, „an dem man gemütlich eine Flasche Wein trinken kann“, wie Adamietz erläutert, dazu etwas Schinken und Käse. Zum Straßenfest im September soll sie öffnen. „Es muss eben alles Stück für Stück gehen“, erläutert Adamietz unter Hinweis auf die erheblichen Investitionskosten. Denn in das hiesige Projekt steckt auch der passionierte Gastronom keineswegs nur Herzblut. Und so ist sein Engagement hier durchaus auf längere Zeit angelegt. So dass der „Hirsch“ auch 362 Jahre und sogar noch älter wird.