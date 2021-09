Schriesheimer Straßenfest als Kerwe-Ersatz - erneutes Feuerwerk geplant

Ein weiteres Feuerwerk, Artisten-Shows und Live-Musik: Bei den Ersatzveranstaltungen zum Schriesheimer Straßenfest 2021 wird einiges geboten. Wie das Rathaus mitteilte, gibt es am Samstag, 4. September, (22 Uhr) noch einmal ein Feuerwerk. Bereits am vergangenen Wochenende erstrahlte der Nachthimmel der Weinstadt in bunten Farben (wir berichteten). Organisator des Spektakels ist der Betreiber des Vergnügungsparks, der seit dem vergangenen Freitag auf dem Festplatz aufgebaut ist.

Artisten-Show in der Kirchstraße

In der Kirchstraße gastiert außerdem das Unterwegs-Varieté der Artistengruppe rund um Familie Pöschko mit insgesamt vier Vorstellungen. Folgende Termin gibt es: Freitag, 3. September, 18 bis 19.30 Uhr (Einlass 17.15 Uhr), Samstag, 4. September, 15 bis 16.30 Uhr (Einlass 14.15 Uhr) sowie 18 bis 19.30 Uhr (Einlass 17.15 Uhr), Sonntag, 5. September, 15 bis 16.30 Uhr (Einlass 14.15 Uhr). Nach Angaben der Stadt sind für alle Vorstellungen des Unterwegs-Varietés weiterhin Anmeldungen möglich. Für Essen und Trinken sorgen die Weingüter Bielig und Jäck, das Café „mittendrin“, der Slush-Eis-Stand des Obsthofs Schuhmann sowie das „HandWerk“.

Live-Musik vor dem Zehntkeller

Doch das sind noch lange nicht alle Attraktionen. Vor dem Zehntkeller sorgen verschiedene Künstler für Unterhaltung. Die Veranstaltungen in der Übersicht:

Freitag, 3. September: 19 bis 23 Uhr, Einlass um 18 Uhr, Livemusik mit Gonzo’s Jam ab 19.30 Uhr

Samstag, 4. September: 19 bis 23 Uhr, Einlass um 18 Uhr, Livemusik mit der T-Band ab 19.30 Uhr

Sonntag, 5. September: 11 bis 14.30 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr, Livemusik mit Dietmar Jöst ab 11.30 Uhr

Sonntag, 5. September: 16 bis 20 Uhr, Einlass um 15 Uhr, Livemusik mit Just for Fun ab 16.30 Uhr.

Wie die Stadt mitteilt, sind für die Musikveranstaltungen am Sonntag, 5. September, weiterhin Anmeldungen möglich. Die Bewirtung wird von der Winzergenossenschaft, dem Weingut Wehweck sowie dem Gasthaus „Zum goldenen Hirsch“ organisiert.

Alle Links zur Anmeldung für die Ersatzveranstaltungen sind auf der Internetseite der Stadt Schriesheim (www.schriesheim.de) hinterlegt. Darüber hinaus veranstaltet der Schriesheimer Verkehrsverein als Ersatzprogramm zum Straßenfest eine Jazz-Matinee vor dem neuen Rathaus. Diese findet am Samstag, 4. September um 11 Uhr statt. Eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich.

Test-Angebot vor Ort, auch Impfungen möglich

Am Wochenende des Straßenfests wird ein Corona-Testangebot für die Besucherinnen und Besucher eingerichtet. Personen, die sich vor dem Besuch einer Veranstaltung testen möchten, können das kostenfreie Angebot vor dem historischen Rathaus in Anspruch nehmen. Es steht zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Freitag, 3. September von 16 bis 19 Uhr, Samstag, 4. September, von 13 bis 19 Uhr, Sonntag, 5. September, von 10 bis 11 sowie von 13 bis 16 Uhr.

Für den Besuch der Ersatzveranstaltungen ist kein Nachweis einer Impfung,Testung oder Genesung erforderlich. Zur Sicherheit der Besucher bittet die Stadtverwaltung dennoch alle Personen, die eine Veranstaltung besuchen möchten, das kostenlose Testangebot in Anspruch zunehmen.

Zudem wird am Sonntag, 5. September ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort sein. Dieses wird von 12 bis 17 Uhr im historischen Rathaus (ohne Voranmeldung) Impfungen gegen das Coronavirus anbieten. Es stehen Impfstoffe von „Johnson & Johnson“ und „Moderna“ zur Verfügung. Mit dem Impfstoff „Moderna“ sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren möglich. Mehr Informationen zur Impfaktion gibt es auf der Internetseite des Rhein-Neckar-Kreises.