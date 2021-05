Theresa Schäfer und Emilia Bächle aus der 5c des Kurpfalz-Gymnasiums in Schriesheim sind für die gute Sache an fünf Tagen zusammen jeweils 75 Kilometer gelaufen. Aber auch mehr als 600 Mitschüler der beiden Elfjährigen haben sich beim Sponsorenlauf für die internationale Hilfsorganisation GAiN (Global Aid Network) in einer Woche Ende März kräftig ins Zeug gelegt, manchen Kilometer abgespult,

