Schriesheimer Mathaisemarkt 2022 komplett abgesagt

Schriesheim. Schon im Dezember hatte sich abgezeichnet, dass es in diesem Jahr erneut keinen regulären "großen" Mathaisemarkt geben würde. Nun ist es definitiv: Auch die ursprünglich angedachten Ersatzveranstaltungen fallen der Corona-Pandemie zum Opfer.

„Es war bereits klar, dass es kein Festzelt in üblicher Form geben wird und auch ein Festzug wurde immer unwahrscheinlicher. Jedoch hatten wir im Dezember noch die Hoffnung, zumindest mit kleineren Ersatzveranstaltungen ein wenig Mathaisemarkt in Schriesheim zu ermöglichen“, so Ordnungsamtleiter Achim Weitz. Die steigenden Infektionszahlen machen diese Vorstellungen nun aber zunichte.

In enger Abstimmung mit den langjährigen Partnern des Mathaisemarkts haben die Verantwortlichen nun entschieden, im März keine Ersatzveranstaltungen wie beispielsweise einen Vergnügungspark anzubieten. „In der aktuellen Situation ist diese Entscheidung unausweichlich. Wir haben eine Verantwortung für alle Besucherinnen und Besucher, Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt für die Schausteller“, erklärt Bürgermeister Christoph Oeldorf.