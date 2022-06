Schriesheimer Krankheit

In der Kinokomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ steckt der Protagonist Phil Connors in einer Zeitschleife fest. Seither gilt dieser Filmtitel als geflügeltes Wort für eine Sache, die sich zwar ständig wiederholt, aber eben nicht weiterkommt. Wie Connors muss sich inzwischen auch Hubertus Seidler fühlen, der Betreiber des Schriesheimer Pflegeheims „Edelstein“.

Was der renommierte Träger mit der Stadt Schriesheim erlebt, das macht Connors nämlich alle Ehren. Seit fünfeinhalb Jahren versucht Seidler, für seine Einrichtung einen Neubau zu erreichen, hat auf Wunsch der Stadt viermal umgeplant, dafür 120 000 Euro investiert. Am Ende steht er doch mit leeren Händen da. Nun drückt er den Knopf auf „Zurück zum Anfang“, sprich: Neubau am bisherigen Standort. Dafür kann man ihm nur Glück wünschen. Und das wird er brauchen.

Denn die Erfahrungen mit seinem letzten Versuch entlang der B 3 lassen nichts Gutes erahnen. Geplant war hier ein ambitioniertes Projekt aus stationärer Pflege und Betreutem Wohnen, ideal gelegen bei zwei Ärztehäusern und dem RNV-Bahnhof. Und natürlich hatte der Komplex nicht das Aussehen eines Schwarzwaldhäuschens, sondern baulich ein Volumen, das eine solche Einrichtung benötigt, um sich wirtschaftlich tragen zu können.

Von den Anwohnern wurde das Projekt daher bekämpft, flankiert von den Schriesheimer Grünen, die immer zur Stelle sind, wo es Bürgerprotest zu unterstützen gilt. Und die Wankelmütigen auf der konservativen Seite, die Freien Wähler, wollten ihnen da in nichts nachstehen. So wurde das Projekt totgemacht. Ein reines Wunder, dass sich in Mannheim ein neuer Investor für das B 3-Gelände fand. Bleibt zu hoffen, dass seiner Planung ähnliche Erfahrungen erspart bleiben.

Doch der Vorgang steht für ein allgemeines Problem in Schriesheim. Hier gerät jedes Bauprojekt, manchmal bis zur Gaube oder den Kniestock, in die Kommunalpolitik, konkret ins Visier der Grünen. Da sie mit dieser Politik zur führenden Kraft vor Ort geworden sind, werden sie das nicht ändern. Ob es der Stadt gut tut, ist eine andere Sache.