Schriesheim. Aufgrund von Veranstaltungen muss der Parkplatz im Unteren Schulhof der Strahlenberger Grundschule in Schriesheim am Freitag, 16. Juli, und am Sonntag, 18. Juli, jeweils von 12 bis spätestens 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad könne der Platz jedoch uneingeschränkt überquert werden.

