Schriesheimer Grüne Liste fordert Klarheit bei Gärtner-Areal

Für Stadtrat Christian Wolf von der Grünen Liste (GL) Schriesheim ist die vorgesehene Bebauung des sogenannten Gärtner-Geländes an der B 3 gegenüber des Bahnhofs „das größte und wichtigste städtebauliche Projekt, das die Stadt zu bearbeiten hat“. Die künftige Nutzung des „für die ganze Stadt wichtigen Grundstücks“ mit rund 6000 Quadratmetern Fläche an der Landstraße 108 berge durchaus Chancen. „Aber es läuft im Moment nicht rund“, sagt Wolf beim Pressegespräch im Begegnungszentrum „mittendrin“.

Vieles sei noch völlig unklar. Es mangele an Transparenz. So sei keine Entscheidung möglich. Deshalb formulieren Wolf sowie seine Fraktionskollegen Bernd Molitor und Alexandra Lorenz zusammen mit Ursula Thiels, der GL-Fachfrau für Seniorenpolitik, grundsätzliche Vorstellungen, die angeblich mit örtlichen Freien Wählern, SPD und FDP abgestimmt und bereits vor Monaten an die Verwaltung geleitet worden seien: 1. Es sollen maximal 90 Wohneinheiten im geplanten Altenheim an der B 3 realisiert werden. 2. Die Parkflächen in der Tiefgarage sollen sich am örtlichen Stellplatzschlüssel orientieren. 3. Wenn das Edelstein in der Talstraße aufgegeben wird, soll schriftlich sichergestellt sein, dass das Gelände von der Stadt gekauft werden kann.

Zum Hintergrund: Ende 2018 stellte das Autohaus Gärtner den Betrieb ein. Zugleich zeigte sich, dass das Alten- und Pflegeheim Edelstein (Talstraße) erweiterungs- und umbaubedürftig ist. Gemeinderat und Gestaltungsbeirat hatten die Idee, beide Projekte zusammenzubringen. So plant der Seniorenwohnstift Bühl (SWB), der Träger des Edelsteins, als künftiger Pächter auf dem Gärtner-Areal eine Kombination aus „Pflege plus“ und betreutem Wohnen. Doch wie sehen die Dimensionen aus? Und was passiert später auf dem bisherigen Edelstein-Grundstück, das einem kirchlichen Verein gehört?

Grundlegende Fragen offen

Grundlegende Fragen sind für die GL unbeantwortet. „Wir können nicht etwas bauen, wo noch so viel unklar ist“, sagt Molitor. So sei offen, wie viele Wohneinheiten entstehen sollen. Auch die Stellplatzfrage sei zu klären, denn Molitor geht davon aus: „Da ziehen vitale Leute ab 60 ein, die mobil sein wollen und ihr Auto noch keineswegs stilllegen, sondern irgendwo unterstellen wollen.“ Mit dem Bauvorhaben dürfe „auf keinen Fall weiterer Parkdruck auf umgebende Straßen“ entstehen.

Was das bisherige Edelstein-Gelände betrifft, so solle die Stadt „sehr bald“ Verhandlungen über einen möglichen Kauf aufzunehmen, „damit wir das frei entwickeln können“, fordert Molitor. Der GL schwebt vor, dass dort etwas für Jüngere und Familien entsteht. Es wäre für Wolf vorstellbar, das Areal „erst einmal zu pachten, um Druck aus der Sache zu nehmen“.

Über das Städtebauliche hinaus ist Sozialarbeiterin Thiels als langjähriger Vizechefin des Diakonischen Werks Bergstraße aufgefallen, dass Stadt und Räte bei der Diskussion unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzten: „Altenheim, Seniorenzentrum, betreutes Wohnen: Ich glaube, da weiß niemand, was genau geplant ist.“ Ihre Frage lautet: „Warum sollte eine sehr große Einheit gebaut werden, wo kleinere zielorientierter und sinnvoller wären?“ Dies müsse der Betreiber SWB beantworten. Der Stadt sei zu raten, sich beim Rhein-Neckar-Kreis Fachkompetenz einzuholen.