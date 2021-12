Vier private Kinderkrippen sowie der Waldkindergarten in Schriesheim erhalten für 2021 ihre meist erhöhten Zuschüsse für Betriebsausgaben und geplante Finanzierungskosten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Außerdem gaben die Stadträte grünes Licht für weitere Verhandlungen über einen Kindergarten-Neubau an der Conradstraße. Hier hatte sich, wie berichtet, das

...