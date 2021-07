Beinahe wäre es doch noch schief gegangen: Am Morgen vor der „Summerparty“ der T-Band und des Sportvereins (SV) in Schriesheim ist wettertechnisch alles drin. Inklusive Gewitter. Und damit das einzige, was das schnell ausverkaufte Konzert der beliebten Live-Party-Band hätte gefährden können. Doch bleibt die neuerliche Unwetterfront am Samstagabend weit weg. Und knapp 600 Besucher erleben auf

...