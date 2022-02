„Die Impfquote muss höher werden“ und „mehr Zeit mit der Familie zu Beginn der Pandemie“, prangen an der Pinnwand, die am Mittwoch von den Mitgliedern aller Schriesheimer Fraktionen am Alten Rathaus neben dem Bücherregal aufgestellt ist. Noch ist die Fläche relativ leer, doch die Initiatoren der Schriesheimer politischen Gremien hoffen, dass viele Schriesheimer dort ihre Gedanken, Hoffnungen,

...