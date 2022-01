Schriesheim: Neuer Bürgermeister Oeldorf kann sein Amt vorerst nicht antreten

Schriesheim. Am 28. November wurde Christoph Oeldorf zum neuen Schriesheimer Bürgermeister gewählt, er kann sein Amt aber vorerst nicht wie geplant antreten. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. "Am heutigen Nachmittag wurde uns von Seiten des Kommunalrechtsamtes mitgeteilt, dass von einem Einspruchsführer Klage gegen die Bürgermeisterwahl eingereicht wurde", so die Sprecherin.



Der endgültige Bestand der Bürgermeisterwahl sei nun von der "rechtskräftigen Entscheidung über die Einsprüche abhängig". Oeldorf kann somit sein Amt nicht zum 1. Februar antreten. Die Verpflichtung sei "zunächst zurückzustellen", heißt es aus dem Rathaus. Nach Rücksprache mit Oeldorf und dem amtierenden, aber nicht mehr angetretenen Bürgermeister Hansjörg Höfer wurde entschieden, dass Oeldorf sich am 1. Februar dem Gemeinderat zur Wahl als Amtsverweser (eine Art Vertreter) stellen wird. "Nun gilt es die Entscheidung des Gemeinderates in der öffentlichen Sitzung abzuwarten", schreibt die Sprecherin.

