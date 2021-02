  Schriesheim: Neue Kita entsteht, Bauplätze fehlen

Familien- und kinderfreundlich will Schriesheim sein und bleiben. Mit diesem Ziel hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Bau eines Kindergartens auf dem Gelände eines Spielplatzes an der Conradstraße beschlossen. Doch schon bei den Überlegungen, eine weitere Kita östlich der B3 zu planen, geraten Stadt und Kommunalpolitiker in die Bredouille. Es gibt in Schriesheim nicht genug freie Flächen, auch nicht, um den Wunsch nach Baugrundstücken für junge Familien zu erfüllen.

Daran entzündete sich ein Disput in der Bürgerfragerunde am Beginn der Ratssitzung. Anwohner des Schlittwegs fühlen sich zu wenig eingebunden in Überlegungen eines Neubaugebiets im Süden Schriesheims. „Wo bleibt die versprochene Transparenz? Hier will die Stadt wohl ein Maximum durch Grundstücksverkäufe erwirtschaften?“, kritisierte ein Anwohner mit Blick auf die gerade begonnenen Haushaltsberatungen (wir berichteten). „Hier sind noch keine Pflöcke eingeschlagen“, versuchte Bürgermeister Hansjörg Höfer die Gemüter zu beruhigen. Klar sei aber, dass es in Schriesheim an Bauplätzen mangle. „Gerade junge Leute ziehen weg, nach Ladenburg und Heddesheim, weil wir ihnen bei uns kein geeignetes Grundstück anbieten können“, warnte der Bürgermeister.

„Menschenrecht auf Wohnen“

Zum einen gehe es bei der Frage der Flächen um Ökologie, zum anderen aber auch um das Menschenrecht auf Wohnen. „Das müssen wir auch mit den Bürgern diskutieren. Ich hoffe, das gelingt uns wegen der Pandemie noch in diesem Jahr. Wenn nicht, dann mit meinem Nachfolger“, erklärte Höfer.

Den Vorschlag aus dem Publikum, wieder einmal über die Bebauung des Festplatzes nachzudenken, erteilte der Bürgermeister eine klare Absage. Das alles aber müsse schließlich politisch entschieden werden. „Natürlich werden die Bürger in die Überlegungen für ein Neubaugebiet mit einbezogen. Sie können aber letztendlich nicht darüber entscheiden. Sonst könnte in Schriesheim gar nichts mehr gebaut werden“, mahnte Höfer.

Entschieden hat sich der Gemeinderat für einen neuen Kindergarten als Ersatz für die Kita „Kunterbunt“ an der Mannheimer Straße und dafür Planungskosten in Höhe von 100 000 Euro im Haushalt 2021 veranschlagt. Für den Bereich um das Schulzentrum soll außerdem erst ein Verkehrskonzept erstellt werden.

„Wir haben über den Standort Conradstraße auf dem Spielplatz nicht gleich gejubelt“, erinnerte Fraktionschef Christian Wolf von der Grünen Liste an die Diskussion im Vorfeld (wir berichteten). Letztendlich sei es jedoch ein guter Standort, „wenn zuvor professionelle Verkehrsplaner ein Konzept für das gesamte Gebiet erstellen“. Auch müsse mit den vielen Bäumen und Büschen auf dem Areal vorsichtig umgegangen werden.

„Von den Bäumen sollten möglichst viele bleiben“, erklärte auch Andrea Diehl (CDU). Ihre Fraktion gehe aber die Entwicklung künftiger Kindergartenplätze mit. Diskutiert werden müsse allerdings, „was da noch kommen soll“. Nadja Lamprecht von den Freien Wählern betonte ebenfalls „den großen Stellenwert der Kitas“, hier bestehe Handlungsbedarf.

Weiterer Kita-Neubau

„Der Neubau in der Conradstraße ist pädagogisch und wirtschaftlich wichtig“, sagte Gabriele Hörrisch-Helligrath (SPD). „Mit einer zeitgerechten Ausstattung“, ergänzte Ulrike von Eicke (FDP). Wohin dann in der Kita-Zukunftsplanung aus Sicht des Gemeinderates ein weiterer Kindergarten-Neubau entstehen könnte, westlich oder östlich der B3, hängt eben auch davon ab, ob dafür ein Grundstück gefunden wird.