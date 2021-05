Ein Bauträger darf in der Panoramastraße in Schriesheim auf einem Abriss-Grundstück ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten errichten. Trotz Skepsis bei Anwohnern und auch im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) wegen der Größe des Projekts und der Pläne für die Balkone zur Straßenseite gab das Gremium nach einer kurzen Debatte am Montagabend grünes Licht für das Vorhaben. Ohne

...