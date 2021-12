Schriesheim: Letzte Ratssitzung für Bürgermeister Höfer

Die letzte Sitzung des Schriesheimer Gemeinderates in diesem Jahr war voraussichtlich auch die letzte für Hansjörg Höfer. „Es sei denn, wir brauchen noch eine Sondersitzung im Januar“, sagte der scheidende Bürgermeister am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle. Denn am 1. Februar 2022 übergibt er die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Christoph Oeldorf. „Danke an den lieben Hansjörg für seine souveräne, unaufgeregte Art“, so verabschiedete seine Stellvertreterin und Stadträtin Fadime Tuncer (Grüne Liste) den 65-Jährigen.

Auch Höfer bedankte sich bei den Ratsmitgliedern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung: „Wir haben ein kommunalpolitisch aufregendes Jahr hinter uns, das von der Pandemie dominiert wurde. Corona wird uns noch lange begleiten, aber wir kämpfen auch 2022 gegen das Virus!“ Viel sei auf den Weg gebracht worden, von der Digitalisierung im Rathaus, in den Schulen, dem Internetanschluss von Ursenbach, der teilweisen digitalen Verkabelung von Altenbach. Höfer: „Wir haben viele Baustellen zu Ende gebracht.“ Fadime Tuncer erinnerte dabei auch an Großprojekte in Höfers Amtszeit wie die Neugestaltung des OEG-Bahnhofs und das Doc-Haus.

In der aktuellen Sitzung hatte der Gemeinderat bei 24 Punkten auf der Tagesordnung unter anderem beschlossen, dass Schriesheim wieder mit Sirenen ausgestattet wird. „Sinnvoll und unerlässlich, ein flächendeckendes Netz ist absolut notwendig“, hatte Stadträtin Lisa Hartmann (CDU) den einstimmigen Beschluss begründet. Dazu gebe es auch einen 90-prozentigen Zuschuss vom Land, ergänzte Höfer. Allerdings seien die Fachfirmen für Sirenen im Moment so überlastet, dass die Maßnahme sicher nicht in einem halben Jahr umgesetzt werden könne.

„Die Bürger fühlen sich in unserer Stadt wohl. Dazu haben die Stadträte als gute Vertreter der Bürgerschaft beigetragen“, zog Höfer schließlich ein positives Fazit für 2021. Dabei habe die Corona-Krise gezeigt, „dass wir die Herausforderungen der Pandemie nur überstehen können, wenn wir zusammenstehen. Gemeinsinn ist gefragt!“ Die offizielle Verabschiedung Höfers soll noch folgen.

