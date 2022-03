Schriesheim: Info-Projekt zu Geheimnissen des Waldes

Der Wald als Wohlfühlraum, Waldbaden zwischen Weihnachtsbäumen, dazu Informationen zur Bedeutung der Wälder für den Klimawandel, zur spannenden Geologie des Waldbodens - für all das möchte Emil Kling, studierter Forstwirt und ehemaliger staatlicher Förster in Schriesheim, die Menschen sensibilisieren. Für einen Lehrpfad stellt der 81-Jährige nun sein 2,5 Hektar großes Waldgrundstück im Schriesheimer Gewann Rinnbach zur Verfügung. Eine Kooperation mit dem Odenwaldklub (OWK) ist geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die angespannte Situation des Waldes brennt uns unter den Nägeln“, warnte Emil Kling am Sonntagnachmittag bei einem Infotermin mit Vertretern des Odenwaldklubs vor Ort mitten im Forst unterhalb von Wilhelmsfeld. Für sein ehrgeiziges Projekt möchte er den OKW „als Speerspitze gewinnen“. So trafen sich hochrangige Vertreter des Vereins wie Ingrid Welz, die stellvertretende Vorsitzende in Baden-Württemberg, Bezirksvorstand Horst F. Schmidt mit den Ortsvorsitzenden Frederike Meyenschein (Schriesheim), Felicitas Gärtig (Großsachsen) und Brigitte Loudovici (Ladenburg) sowie weitere Mitglieder am Waldschwimmbad. Auf verschlungenen Waldwegen lotste Emil Kling den Auto-Konvoi bis zu seinem Waldgrundstück mit der Weihnachtsbaum-Plantage. „Ich will mich hier einbringen“, erklärte Ingrid Welz. „Wichtig ist, dass das Projekt bekannt gemacht wird“, meinten Brigitte und Harald Loudovici.

In Marokko viel gelernt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit rund 20 Jahren pflanzt und verkauft Emil Kling „ungespritzte Weihnachtsbäume“ aus dem Gewann Rinnbach. „Als die Stadt Schriesheim damals mit dem Verkauf aufgehört hat, habe ich das mit dem damaligen Bürgermeister Peter Riehl so abgesprochen“, berichtete der ehemalige Förster.

Sein umfangreiches Wissen, auch die Erkenntnisse, die er als Forstwirt und globaler Manager bei der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt der BASF in Limburgerhof gesammelt hat, will er nun an die Bürger weitervermitteln. „In Marokko habe ich beispielsweise viel Erfahrung gesammelt. Was tut man da, wenn es dort drei, vier Jahre nicht regnet?“, erläuterte Kling die elementare Bedeutung des Wassers für den Wald. Und Wasser gibt’s genug auf seinem Waldgrundstück.

Noch sprudeln hier zehn Quellen ins Tal. Und auch die Geologie des Waldes mit ihren Granitblöcken ist an den Hängen gut erkennbar. „Ich will hier zeigen, was der Wald alles leistet - und dafür suche ich naturorientierte Mitstreiter“, erklärte Kling in Richtung der Männer und Frauen des Odenwaldklubs. Die könnten zum Beispiel Baumpatenschaften übernehmen oder Veranstaltungen auf dem Ausstellungsgelände organisieren. Kling stellt sich einen etwa 400 Meter langen Lehrpfad mit Schautafeln vor. Im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ sagte er: „Die 2,5 Hektar gehören mir. Ich werde auch die notwendige Finanzierung, geschätzt zwischen 30- und 40 000 Euro, selbst übernehmen. Das Geld habe ich. Ende 2022 könnten die Vorarbeiten erledigt sein, Eröffnung wäre dann zu Beginn der Weihnachtsbaum-Saison 2023.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wie wir das im Einzelnen machen, müssen wir noch sehen. Da sind mehrere Aktionen möglich“, reagierte Horst F. Schmidt auf das Angebot. Der Odenwaldklub sei ja nur zu 50 Prozent ein Wanderverein, mindestens genauso wichtig sei dem OWK der Naturschutz. „Und da kann sich das hier durchaus zu einem Pilotprojekt entwickeln“, sagte der Bezirksvorsitzende. Auch für die Werbung um neue, jüngere Mitglieder würden sich Aktionen wie beispielsweise das populäre Waldbaden anbieten. Und warum nicht mal für Familien mit Kindern die Ostereiersuche des OWK auf das Waldgrundstück verlegen?

Allerdings erklärte Schmidt, „dass der OWK aus vertraglichen Gründen mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald weder einen Lehrpfad anlegen, noch sich an einem solchen Projekt beteiligen darf“. „Deshalb müssen wir den Begriff umbenennen und mit einem neuen Titel versehen, was eigentlich kein größeres Problem darstellen dürfte“, informierte der Bezirksvorsitzende seine Mitglieder. Auch soll der Kontakt zur Stadt Schriesheim und dem neuen Bürgermeister Christoph Oeldorf verstärkt werden. „Sein Vorgänger Hansjörg Höfer hat bisher wenig Interesse an meinem Lehrpfad-Projekt gehabt“, bedauerte Emil Kling.