  Schriesheim: Höfer-Nachfolger wird am 28. November gewählt

Schriesheim wählt am 28. November 2021 einen neuen Bürgermeister als Nachfolger von Hansjörg Höfer. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Ein möglicher zweiter Wahlgang, sollte keiner der Kandidaten auf Anhieb die absolute Mehrheit erreichen, ist für den 19. Dezember vorgesehen.

Die Entscheidung, ob städtische Einrichtungen für nicht parteiliche Veranstaltungen im Wahlkampf, zum Beispiel von Presseorganen, genutzt werden kann, vertagten die Stadträte. Klar ist, dass Parteien vor der Bürgermeisterwahl kommunale Hallen nicht für den Wahlkampf nutzen dürfen. Dominik Morast, Leiter des Hauptamts, sieht darin Anfechtungsmöglichkeiten nach der Wahl: „Das müssen wir relativ strikt handhaben.“

Bürgermeister Hansjörg Höfer erinnerte an „das Drama in Weinheim“, als eine Bewerberin den Amtsantritt des Oberbürgermeisters durch Einsprüche wegen Chancengleichheit um gut ein Jahr verzögert hatte: „Das darf uns nicht passieren!“ Deshalb will die Stadtverwaltung noch einmal bei der Rechtsaufsicht nachfragen, wie das mit den Wahlveranstaltungen gehandhabt werden muss.

Hallennutzung noch offen

Erste Gespräche mit der Kommunalaufsicht hätten ergeben, „dass bei der Presse Ausnahmen gemacht werden können: „Wir sind da im grünen Bereich.“ Stadtrat Christian Wolf (Grüne Liste) mahnte dennoch, das Thema noch einmal zurückzustellen und neu zu überdenken: „Was machen wir, wenn die Schülermitverwaltung (SMV) die Bewerber für eine Wahlveranstaltung einladen?“ Andrea Diehl (CDU) erinnerte daran, dass es solche Diskussionen mit der Presse vor den Wahlen immer gegeben habe. Am Ende der kurzen Debatte setzte Höfer auf Rechtssicherheit – und ließ mit einstimmigem Beschluss die Entscheidung über eine Nutzungsordnung städtischer Einrichtungen vor der Bürgermeisterwahl vertagen. tan