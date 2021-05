Schriesheim: Hausärzte können in der Mehrzweckhalle impfen Mehr Raum zum Impfen

Die Impfstoffkontingente für die Hausarztpraxen sind erhöht worden, so dass sich die Organisation der vermehrten Impfungen in den Praxen schwieriger gestaltet. Aus diesem Grund möchte die Stadtverwaltung Schriesheim die Schriesheimer Hausärzte unterstützen und hält ihnen als alternative Räumlichkeit die Mehrzweckhalle kostenfrei für Impfungen bereit.

„In der Mehrzweckhalle stehen den Ärzten größere Wartebereiche und Impfkabinen zur Verfügung, so dass eine größere Personenanzahl abgedeckt werden kann“, erklärt Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Auftakt am Donnerstag

Die Impfungen in der Mehrzweckhalle starten am Donnerstag, 20. Mai, durch die Hausarztpraxis am Schillerplatz. In den kommenden Wochen werden voraussichtlich weitere Hausärzte die Mehrzweckhalle in Anspruch nehmen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Organisation und Terminvergabe ausschließlich durch die Hausarztpraxen selbst erfolgt. red

