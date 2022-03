„Ein Haushaltsentwurf lebt - bis zur Abstimmung“, weiß Kämmerer Volker Arras. So hatte der Schriesheimer Gemeinderat doch noch einige Anträge einzubringen, bis nach gut zweistündiger Debatte der städtische Haushalt für 2022 am Mittwochabend mit nur einer Gegenstimme verabschiedet wurde. Ob Verwaltung oder Gemeinderat, es herrschte Einigkeit: Luxusprojekte wird es auch in Zukunft in Schriesheim

...