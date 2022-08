Schriesheim feiert am Freitag Start der Pumptrack-Anlage

Schriesheim. Nachdem die Arbeiten zum Bau des Schriesheimer Pumptracks auf dem Push-Gelände am 20. Juni mit dem symbolischen Spatenstich eingeleitet worden sind, erfolgte nun nach Fertigstellung der Pumptrack-Anlage in der vergangenen Woche die Bauabnahme. Derzeit finden noch kleinere Erd- und Regulierungsarbeiten statt, die in der kommenden Woche abgeschlossen sein sollen, so dass die Pumptrack-Anlage auf dem insgesamt 1800 Quadratmeter großen Gelände dann eröffnet werden kann.

Die Eröffnung der Pumptrack-Anlage findet nun am Freitag, 12. August, von 15 bis 18 Uhr statt. Im Namen des Jugendgemeinderates lädt die Stadt Schriesheim interessierte Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen zur Eröffnung der Pumptrack-Anlage auf das Push-Gelände (Am Linsenbühl 2, 69198 Schriesheim) ein.

