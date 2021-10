Schriesheim: Erstes Konzert des MGV nach dem Lockdown

Anderthalb Jahre lang war es still um den MGV Eintracht - Corona legte die Aktivitäten der Sänger lahm. Keine Konzerte, keine Liederabende und keine Theateraufführungen. Doch am Sonntag konnten sie sich wieder mit ihrem traditionellen Herbstkonzert im Zehntkeller „So singt’s und klingt’s bei uns“ beim Publikum zurückmelden. Wären da nicht die Corona-Auflagen mit einer limitierten Besucherzahl gewesen, wäre mit Sicherheit weit mehr Publikum gekommen.

Ehrungen



10 Jahre aktives Tanzen: Antonia Brand, Sara Meffert. 20 Jahre Tanzleitung, Organisation: Sandra Hölzel, Michaela Brand. Ehrungen für fördernde Mitglieder: 25 Jahre: Paul Stang, Mia Dellbrügge, Bernd Hegmann. 50 Jahre: Heinrich Höfer, Karl Hartmann, Kurt Hartmann, Jürgen Jakob, Alfons Mack. 65 Jahre: Emil Hölzel Aktive Sänger: 25 Jahre: Gerd Scheid. 50 Jahre: Rainer Dellbrügge, Hans Peter Urban. 60 Jahre: Hans Peter Brenner. 65 Jahre: Hans Edelmann. 20 Jahre Chorleiter: Hans Kaspar Scharf. 50 Jahre Theater: Erika Hölzel. Luis-Müller-Gedenkmünze: Schriftführerin Hilde Hamleh.

Begrüßt wurden die Gäste, die Weinhoheiten wie auch die Bürgermeisterkandidatin Fadime Tuncer, die an diesem Abend als Bürgermeisterstellvertreterin Bürgermeister Höfer und die Stadt repräsentierte, vom Vorsitzenden Helmut Hölzel. Zum Konzert gekommen war ebenfalls der Bürgermeisterkandidat Christoph Oeldorf.

Er freue sich auch, dass zwei befreundete Gesangsvereine, der Männerchor 1842 Dudenhofen und Cantiamo Dudenhofen, am Konzert mitwirken, begrüßte Hölzel die Gastsänger. Und mit etwas Wehmut dachte er an das letzte Open-Air-Konzert im Sommer 2019. In ihren Grußworten drückte auch Weinkönigin Sofia Hartmann ihre Freude darüber aus, wieder unter Freunden feiern zu dürfen.

In alter Frische, wenn auch mit etwas Lampenfieber, führte Georg Brand mit flapsigen Sprüchen durch das Programm. Mit einem französischen Reigen eröffnete die Jugendtanzgruppe der Eintracht den fröhlichen Abend und verabschiedete sich unter großem Applaus von der Bühne mit dem „Kringel“.

Die Bühne war frei für den befreundeten Gastchor. Nach so langer Zeit des „Schweigens“ waren die Männerstimmen zwar nicht völlig eingerostet, doch klangen sie in manchen Stimmlagen recht verhalten. Für diesen Abend wählten sie die „Rose“, ein melancholisches Lied über die Liebe und über den Schmerz. Mit „Der Schneider Jahrtag“ würdigten sie einem alten Handwerk, dem des Schneiders. Über die „Fields of Gold“, sang der gemischte Chor „Cantiamo“ und brachte dann aus dem König der Löwen eine Komposition von Elton John: „The Circle of Life“, eine Hymne auf den ewigen Kreis des Lebens.

Gegen Ende wird es flott

„Eigentlich schade, dass nach einer so langen Pause für das erste Konzert so traurige Lieder ausgesucht wurden“, flüsterte eine Besucherin ihrer Banknachbarin ins Ohr, die ihr da zustimmen musste. Auch sie habe sich mehr flotte und fetzige Songs gewünscht. Erst gegen Ende des Konzertes kamen sie auf ihre Kosten, als der Gastgeberchor mit „Wahrer Liebe“ und dann gemeinsam mit dem Gastchor das „Türkische Schenkenlied“ ein Gedicht von Goethe - vertont von Felix Mendelssohn-Bartholdy - zum Besten gaben. In diesem Gedicht huldigt Goethe dem Wein als „ein wahrer Nektar“, süß, reich an Geist und stark. „Man muss halt bis zum Schluss warten, um auf die Kosten zu kommen“, witzelte Paul Stang.