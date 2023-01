Schriesheim: Behinderungen auf der L 596

Schriesheim. Ab Mittwoch, 18. Januar, ist mit Behinderungen durch eine Baustelle auf der L 596 zwischencdem Weinheimer Stadtteil Rippenweier und der Einmündung L 596/K 4124 im Schriesheimer Stadtteil Ursenbach zu rechnen. Das teilt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Dort wird eine Baustelle eingerichtet. Grund für diese Maßnahme ist ein Hangrutsch unmittelbar neben der Fahrbahn, der aufgrund von Ausspülungen im benachbarten Bachbett aufgetreten ist und nun zeitnah behoben werden muss, wie der Kreis in seiner Mitteilung weiter schreibt.

Die Verkehrsregelung im Baustellenbereich erfolgt durch eine Baustellenampel. Die Straße wird also zeitweise immer nur in eine Richtung befahrbar sein. Wenn alles nach Plan läuft, ist die Maßnahme bis voraussichtlich 1. Februar abgeschlossen, schreibt der Kreis weiter. Er bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Rücksicht und angepasste Fahrweise.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen zu Neckar / Bergstraße (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Zählung Hessens Straßen unterschiedlich belastet Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1