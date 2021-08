Die Anwohnerinitiative in Sachen Autobahnlärm entlang der A 5 in Höhe von Schriesheim und Ladenburg lässt nicht locker. Ausführlich reagieren die insgesamt 37 Haushalte, die nach eigener Aussage 95 Personen repräsentieren und überwiegend in Schriesheim wohnen, auf die Lärmuntersuchungen der Autobahn GmbH. Die Gesellschaft, die seit Jahresbeginn für Planung, Bau und Sanierung der Autobahnen

...