Von Konstantin Groß

In Schriesheim kann das ehemalige Altenpflegeheim Edelstein in der Talstraße zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden. Allerdings wird die entsprechende Nutzung zunächst auf drei Jahre begrenzt. Einen entsprechenden Antrag von Bürgermeister Christoph Oeldorf hat der Technische Ausschuss des Gemeinderates am Montagabend nahezu einstimmig gebilligt; lediglich ein

...