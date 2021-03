  Schriesheim: 280 Impfungen für Menschen ab 75

In den vergangenen Tagen hat die Stadt Schriesheim die Planungen zur Einrichtung eines Impfzentrums für mobile Impf-Teams unter Hochdruck vorangetrieben. Die ersten organisatorischen Vorbereitungen sind nun abgeschlossen, so dass ab Montag, 29. März, mit der Terminvergabe für die Impfungen gestartet werden kann.

Zur Durchführung der Impfungen wird in der Schriesheimer Mehrzweckhalle ein Impfzentrum eingerichtet. Die Termine für die ersten Gaben der Impfungen werden am 10. und 11. April 2021 von jeweils 9.30 bis 16 Uhr stattfinden. Personen, die an diesen beiden Tagen im Rahmen des Impfangebots der mobilen Impf-Teams geimpft werden, erhalten automatisch einen Termin für die zweite Gabe der Impfung am 15. und 16. Mai.

Das Impfangebot richtet sich an Personen ab 75 Jahren (Jahrgang 1946 und älter), die in Schriesheim ihren Hauptwohnsitz haben. Konkret stehen der Stadt Schriesheim für die Erst- und Zweitimpfungen insgesamt jeweils 280 Impfdosen der Firma Moderna zur Verfügung, die durch mobile Impfteams des Rhein- Neckar-Kreises verabreicht werden.

Termine können von Montag, 29. März, bis Mittwoch, 31. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr unter der Hotline 06203/602-444 vereinbart werden.

Die Stadt bittet um Beachtung folgender Hinweise: